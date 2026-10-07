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Опубликовано 7 октября, 11:48

FPV-дрон ВСУ атаковал трактор в Курской области, погиб водитель

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Курской области от удара украинского беспилотника погиб 40-летний тракторист. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».

«Приношу самые искренние соболезнования семье», — написал губернатор.

По его словам, FPV-дрон квадрокоптерного типа атаковал трактор, который работал в поле между сёлами Большое Солдатское и Козыревка.

Хинштейн также добавил, что украинские силы продолжают совершать варварские атаки, и призвал граждан сохранять максимальную бдительность.

Два человека пострадали при атаках БПЛА ВСУ в Белгородской области
Два человека пострадали при атаках БПЛА ВСУ в Белгородской области

Ранее Life.ru рассказывал, что в Херсонской области при атаке украинского FPV-дрона погиб сотрудник Голопристанской администрации. Беспилотник ударил по служебному автомобилю за Долматовкой. Ещё один человек, по предварительным данным, получил контузию, двое других не пострадали.

Больше новостей о происшествиях — читайте в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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