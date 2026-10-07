FPV-дрон ВСУ атаковал трактор в Курской области, погиб водитель

В Курской области от удара украинского беспилотника погиб 40-летний тракторист. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».

«Приношу самые искренние соболезнования семье», — написал губернатор.

По его словам, FPV-дрон квадрокоптерного типа атаковал трактор, который работал в поле между сёлами Большое Солдатское и Козыревка.

Хинштейн также добавил, что украинские силы продолжают совершать варварские атаки, и призвал граждан сохранять максимальную бдительность.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Херсонской области при атаке украинского FPV-дрона погиб сотрудник Голопристанской администрации. Беспилотник ударил по служебному автомобилю за Долматовкой. Ещё один человек, по предварительным данным, получил контузию, двое других не пострадали.