Два человека пострадали при атаках БПЛА ВСУ в Белгородской области

Два человека получили акубаротравмы в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области. О новых ударах сообщил оперативный штаб региона.

В селе Белянка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал сельскохозяйственную технику. Пострадавшему мужчине оказали помощь в городской больнице № 2 Белгорода.

Ещё один местный житель обратился к медикам после удара беспилотника по автомобилю в Шебекино. У него также диагностировали акубаротравму, дальнейшее лечение мужчина будет проходить амбулаторно.

Повреждения зафиксированы сразу в нескольких муниципалитетах. В Шебекино пострадала кабина грузовика, в Маломихайловке — объект инфраструктуры, а в Верхнеберезово выбиты окна и повреждены фасад и входная группа социального учреждения.

В Ракитном FPV-дрон посёк остекление частного дома и кузов машины. В Криничном аппарат ударил по территории предприятия, где повреждены склад и пять автомобилей.

Последствия атак также зафиксированы в Грайвороне, Дунайке, Казачьей Лисице, Почаево, Валуйках, Долгом, Майском и районе Крутого Лога. Там повреждены жилые дома, социальные и инфраструктурные объекты, а также транспорт.

Ранее Life.ru сообщал о трёх пострадавших при атаках беспилотников на Белгородскую область. В Шебекино мужчина получил осколочные ранения после взрыва дрона на парковке, ещё двое были ранены при ударе FPV-аппарата по автомобилю в районе Ракитного.