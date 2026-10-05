Три человека ранены при атаках дронов на Белгородскую область

Три человека получили ранения в результате атак беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. В Шебекине дрон взорвался на парковке. Мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и ягодичной области.

Пострадавшему оказали помощь в Шебекинской центральной районной больнице. После осмотра врачи отпустили его на амбулаторное лечение. В результате атаки также повреждены два автомобиля.

Ещё один удар произошёл в районе посёлка Ракитное. FPV-дрон атаковал автомобиль, находившиеся в нём двое мужчин получили осколочные ранения. Оба самостоятельно обратились за помощью в Ракитянскую ЦРБ.

Ранее Life.ru сообщал, что мирный житель погиб при ударе FPV-дрона по грузовику в Белгородской области. Атака произошла 4 октября в посёлке Маслова Пристань Шебекинского округа. В тот же день ещё один мужчина получил ранения после удара беспилотника по автомобилю в другом районе региона.