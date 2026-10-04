Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по грузовику в Белгородской области
Реанимобиль. Обложка © Life.ru
Мирный житель погиб при ударе FPV-дрона по грузовому автомобилю в Белгородской области. Ещё один мужчина получил ранения после атаки беспилотника на машину в другом районе региона, сообщили в областном оперативном штабе.
Смертельный удар произошёл в посёлке Маслова Пристань Шебекинского округа. Мужчина, находившийся в грузовике, получил тяжёлые травмы и скончался на месте.
Ещё один автомобиль беспилотник атаковал в Грайвороне. У мужчины диагностировали осколочные ранения ног, кисти и волосистой части головы.
Пострадавшему оказывают помощь в Грайворонской центральной районной больнице. После этого его планируют перевести в городскую больницу № 2 Белгорода.
Ранее 4 октября Life.ru рассказывал о последствиях атак на Белгородскую область за предыдущие сутки. По данным региональных властей, один человек погиб непосредственно при ударе, ещё двое скончались в больницах от ранее полученных ранений, а медицинская помощь потребовалась 12 жителям, включая четверых детей.
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