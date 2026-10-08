Прокуратура проконтролирует помощь пострадавшим после атаки БПЛА в Климовске

Прокуратура Московской области проконтролирует оказание помощи пострадавшим при атаке беспилотников в подмосковном Климовске. Соответствующее поручение дал руководитель надзорного ведомства Сергей Забатурин, сообщили в региональной прокуратуре.

Подольский городской прокурор должен взять ситуацию под личный контроль и проследить за соблюдением прав граждан, пострадавших в результате атаки БПЛА.

Для оперативного приёма обращений и оказания правовой помощи жителям организована горячая линия. Сообщить о возникших проблемах можно по телефону +7 (916) 240-31-28.

Ранее Life.ru писал, что при атаке БПЛА на Климовск погиб 57-летний мужчина, ещё одна женщина пострадала. На проспекте 50-летия Октября после налёта загорелись три автомобиля, а в расположенном рядом многоквартирном доме выбило стёкла. Несущие конструкции здания не пострадали.

Всего двумя днями ранее Подмосковье пережило одну из крупнейших атак беспилотников за последнее время. Тогда повреждения получили 47 частных домов в семи муниципалитетах, два человека погибли, ещё девять пострадали. Беспилотники были уничтожены или подавлены в 16 городских округах, а власти организовали помощь жителям и оценку ущерба. После той атаки Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.