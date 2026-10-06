Двое погибли, девять пострадали: СК расследует атаку дронов на Подмосковье как теракт

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки украинских беспилотников на Московскую область в ночь на 6 октября. Об этом ведомство сообщило в своём канале в MAX.

Следователи собирают доказательства, устанавливают типы и модели использованных дронов, а также участников украинских вооружённых формирований, причастных к атаке. Расследование ведётся по статье 205 УК РФ.

За ночь над Подмосковьем уничтожили и подавили 185 беспилотников. Ранее стало известно, что число погибших при атаке выросло до двух: в Барыбино Домодедовского округа под завалами частного дома обнаружили тело 71-летнего мужчины. Ещё один погибший — 20-летний житель посёлка Радумля Солнечногорского округа. В семи муниципалитетах повреждены 47 частных домов. Прокуратура Московской области открыла горячую линию для пострадавших жителей.