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Опубликовано 6 октября, 10:46

Двое погибли, девять пострадали: СК расследует атаку дронов на Подмосковье как теракт

СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Подмосковье

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки украинских беспилотников на Московскую область в ночь на 6 октября. Об этом ведомство сообщило в своём канале в MAX.

Следователи собирают доказательства, устанавливают типы и модели использованных дронов, а также участников украинских вооружённых формирований, причастных к атаке. Расследование ведётся по статье 205 УК РФ.

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За ночь над Подмосковьем уничтожили и подавили 185 беспилотников. Ранее стало известно, что число погибших при атаке выросло до двух: в Барыбино Домодедовского округа под завалами частного дома обнаружили тело 71-летнего мужчины. Ещё один погибший — 20-летний житель посёлка Радумля Солнечногорского округа. В семи муниципалитетах повреждены 47 частных домов. Прокуратура Московской области открыла горячую линию для пострадавших жителей.

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Александра Вишнякова
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