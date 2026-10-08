В многоэтажке в Климовске повреждено остекление при атаке дрона ВСУ

В многоквартирном доме в подмосковном Климовске выбило стёкла в результате атаки беспилотника. При этом несущие конструкции здания не повреждены, угрозы для жильцов нет. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Инцидент произошёл в микрорайоне Климовск городского округа Подольск. Рядом с пострадавшей многоэтажкой, на проспекте 50-летия Октября, загорелись три автомобиля. Прибывшие пожарные полностью ликвидировали возгорание.

В результате атаки погиб 57-летний мужчина. Также, по предварительным данным, пострадала 37-летняя женщина. Информация о её состоянии уточняется, власти пообещали обеспечить всю необходимую медицинскую помощь.

На месте продолжают работать экстренные службы. Специалисты обследуют территорию и фиксируют повреждения. Жителям пострадавшего дома обещают помочь с устранением последствий атаки.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Подольске при атаке беспилотников 20 июля также пострадали жилые здания. Тогда повреждения зафиксировали в деревне Малое Толбино, где падение дронов спровоцировало возгорания. Кроме того, 6 октября в Подмосковье после массированного налёта БПЛА повреждения получили 47 частных домов. Разрушения зафиксировали в семи муниципалитетах, а региональные власти поручили организовать восстановительные работы.