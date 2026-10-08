Обломки БПЛА упали в промзоне Салавата, возник пожар

Сегодня утром город Салават в Республике Башкортостан подвергся налёту вражеских беспилотных летательных аппаратов. Российские силы противовоздушной обороны своевременно среагировали на угрозу и успешно отразили воздушную атаку, не позволив дронам противника беспрепятственно поразить намеченные цели.

Тем не менее в результате уничтожения воздушных объектов обломки нескольких сбитых аппаратов рухнули на территории местной промышленной зоны. На месте падения фрагментов БПЛА вспыхнул пожар.

О деталях произошедшего и текущей обстановке на объекте проинформировал глава городской администрации Марат Загидуллин в своём официальном Telegram-канале.

«Уважаемые жители! Сегодня утром отразили атаку БПЛА на Салават. Обломки нескольких беспилотников упали в промзоне, возникло возгорание. Экстренные службы сейчас на месте. Предприятие продолжает работать. Погибших и пострадавших нет», — сообщил мэр города.

Главным итогом слаженной работы оборонительных систем стало отсутствие человеческих жертв — раненых и погибших в ходе инцидента нет. Несмотря на возникшее возгорание, атакованное предприятие не останавливало технологические процессы и продолжает функционировать в штатном режиме.

Ранее 14-летний подросток пострадал при детонации беспилотника в посёлке Разумное Белгородского округа. У ребёнка диагностировали акубаротравму. После происшествия он самостоятельно обратился в детскую областную клиническую больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Госпитализация подростку не потребовалась, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.