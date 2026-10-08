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Опубликовано 8 октября, 08:32

Ночной разгром в воздухе: Наши зенитчики помножили на ноль 399 украинских беспилотников

Минобороны заявило об уничтожении 399 беспилотников ВСУ за ночь

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Массированный налёт вражеских беспилотных аппаратов самолётного типа был сорван российскими силами противовоздушной обороны в тёмное время суток. Военные зафиксировали попытку нанести колоссальный урон объектам в глубине страны.

Всего за двенадцатичасовой период с восьми вечера до восьми утра дежурные зенитные расчёты ликвидировали 399 воздушных целей. Основной удар пришёлся на приграничные территории, Поволжье, центральную часть страны и прибрежную акваторию.

«В течение прошедшей ночи (с 20:00 мск 7 октября до 08:00 мск 8 октября) дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 399 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сообщили в оборонном ведомстве.

Вражеские дроны нейтрализовали над двадцатью одной областью и республикой, включая Подмосковье, Башкортостан, Татарстан и Крымский полуостров. Значительную часть аппаратов перехватчики сбили над черноморскими водами.

Армейские службы продолжают непрерывное сканирование воздушного пространства для пресечения повторных провокаций противника. Специалисты на местах занимаются поиском обломков упавших конструкций и обследованием зон падения.

В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА 8 октября
В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА 8 октября

Ранее 14-летний подросток пострадал при детонации беспилотника в посёлке Разумное Белгородского округа. У ребёнка диагностировали акубаротравму. После происшествия он самостоятельно обратился в детскую областную клиническую больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Госпитализация подростку не потребовалась, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.

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Оксана Попова
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