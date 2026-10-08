В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА 8 октября

В Оренбургской области ввели режим угрозы атаки беспилотников, в связи с чем были также введены ограничения. Об этом сообщил местный губернатор Евгений Солнцев.

«На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в заявлении.

Кроме того, в аэропорту Оренбурга ввели план «Ковёр». Авиагавань не принимает и не отправляет воздушные суда. Губернатор также предупредил о возможных сбоях в связи.

Ранее в Краснодаре включили систему оповещения из-за атаки украинских беспилотников. Расчёты противовоздушной обороны отражают налёт. Жителям и гостям Краснодара посоветовали сохранять спокойствие и найти укрытие. О последствиях атаки пока нет информации. По сообщениям местных жителей, они слышали громкие звуки в небе над городом.