403 дрона за ночь: Отражена массированная атака ВСУ на Москву и Подмосковье
Собянин: За ночь в сторону Москвы и Подмосковья летели 403 БПЛА
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С 20:30 9 октября до 08:30 10 октября в сторону Московского региона летели 403 беспилотника. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, большую часть дронов нейтрализовали силы противовоздушной обороны на дальних подступах к региону. Непосредственно на подлёте к Москве уничтожили 25 беспилотников.
Ранее мэр сообщал, что с 1 сентября по 5 октября в сторону Московского региона направили почти 10 тысяч БПЛА, большую часть которых, по его словам, нейтрализовали на дальних рубежах.
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