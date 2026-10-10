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Регион
Опубликовано 10 октября, 11:11

403 дрона за ночь: Отражена массированная атака ВСУ на Москву и Подмосковье

Собянин: За ночь в сторону Москвы и Подмосковья летели 403 БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

С 20:30 9 октября до 08:30 10 октября в сторону Московского региона летели 403 беспилотника. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, большую часть дронов нейтрализовали силы противовоздушной обороны на дальних подступах к региону. Непосредственно на подлёте к Москве уничтожили 25 беспилотников.

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Ранее мэр сообщал, что с 1 сентября по 5 октября в сторону Московского региона направили почти 10 тысяч БПЛА, большую часть которых, по его словам, нейтрализовали на дальних рубежах.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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