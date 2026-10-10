Силы ПВО сбили 15 БПЛА на подлёте к Москве
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 15 беспилотников, летевших в сторону столицы.
По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Других подробностей о последствиях атаки в сообщении не приводится.
Этой ночью ПВО отбивала ночные атаки ВСУ на Москву и еще 11 регионов — уничтожено 560 беспилотников. Шесть человек пострадали в Ростове-на-Дону после налёта более 100 БПЛА, а в Азове два судна получили повреждения.
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