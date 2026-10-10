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Регион
Опубликовано 10 октября, 09:17

Силы ПВО сбили 15 БПЛА на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotoJuli86

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotoJuli86

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 15 беспилотников, летевших в сторону столицы.

По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Других подробностей о последствиях атаки в сообщении не приводится.

Силы ПВО сбили десять беспилотников на подлёте к Москве 10 октября
Силы ПВО сбили десять беспилотников на подлёте к Москве 10 октября

Этой ночью ПВО отбивала ночные атаки ВСУ на Москву и еще 11 регионов — уничтожено 560 беспилотников. Шесть человек пострадали в Ростове-на-Дону после налёта более 100 БПЛА, а в Азове два судна получили повреждения.

Больше новостей о происшествиях и атаках БПЛА — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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