Более 100 дронов за ночь: В Азове повреждены 2 судна, дома и промышленные объекты

Два судна получили повреждения в Азове Ростовской области в результате массированной ночной атаки украинских беспилотников. Всего за ночь в регионе уничтожили и подавили свыше сотни дронов. Среди находившихся на кораблях людей погибших и раненых нет. Об этом губернатор Юрий Слюсарь сообщил в своём канале в Max.

По словам главы региона, последствия налёта зафиксированы сразу в нескольких населённых пунктах. В Ростове-на-Дону повреждения получили многоквартирные и частные жилые здания. В соседнем Батайске пострадала новостройка, которая пока не заселена.

Кроме того, беспилотная атака затронула портовый город Азов. Там повреждены два судна, однако сведений о пострадавших среди членов экипажей на момент публикации не поступало.

«Всего ночью в Ростовской области уничтожено и подавлено более 100 БПЛА», — подчеркнул Слюсарь.

Также после налёта вспыхнул пожар на территории складских промышленных объектов. К ликвидации возгорания привлекли экстренные службы, которые продолжают работать на местах происшествий.

Губернатор уточнил, что специалисты ещё устанавливают масштабы разрушений и оценивают причинённый ущерб. Жителям, пострадавшим в результате атаки, власти пообещали предоставить необходимую помощь.

Ранее Life.ru сообщал о первых последствиях массированной атаки беспилотников на Ростовскую область в ночь на 10 октября. Согласно первоначальным данным, с вечера предыдущего дня силы ПВО уничтожили более 50 воздушных целей. Уже тогда стало известно о возгорании в Ростове-на-Дону, где к работе приступили сотрудники экстренных служб.