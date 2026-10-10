С вечера над Ростовской областью сбиты более 50 БПЛА, в Ростове — возгорание

Силы противовоздушной обороны РФ отражают атаку беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Прямо сейчас идёт отражение воздушной атаки в Ростовской области. Работают силы ПВО», — написал Слюсарь. Согласно его данным, с вечера 9 октября было уничтожено свыше 50 беспилотников.

По словам губернатора, после атаки в Ростове-на-Дону зафиксировано возгорание. На месте происшествия работают экстренные службы. Согласно предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник над областным центром. По предварительным данным, люди не пострадали, разрушений нет. В настоящее время силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы продолжают отражать удар противника по региону.