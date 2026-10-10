Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 октября, 03:57

С вечера над Ростовской областью сбиты более 50 БПЛА, в Ростове — возгорание

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Силы противовоздушной обороны РФ отражают атаку беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Прямо сейчас идёт отражение воздушной атаки в Ростовской области. Работают силы ПВО», — написал Слюсарь. Согласно его данным, с вечера 9 октября было уничтожено свыше 50 беспилотников.

По словам губернатора, после атаки в Ростове-на-Дону зафиксировано возгорание. На месте происшествия работают экстренные службы. Согласно предварительным данным, никто из людей не пострадал.

БПЛА повредили дома и автомобиль в Каменке-Днепровской Запорожской области
БПЛА повредили дома и автомобиль в Каменке-Днепровской Запорожской области

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник над областным центром. По предварительным данным, люди не пострадали, разрушений нет. В настоящее время силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы продолжают отражать удар противника по региону.

Больше новостей об атаках беспилотников и работе систем ПВО — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar