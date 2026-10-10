ПВО отразила атаку ВСУ, сбив БПЛА над областным центром Пензенской области

Беспилотник сбили над областным центром Пензенской области во время отражения воздушной атаки. По предварительным данным, люди не пострадали, разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Силами ПВО Минобороны России и мобильных огневых групп над областным центром сбит беспилотник. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Атака беспилотников на территорию региона продолжается. Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы работают по воздушным целям. Жителей призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. При обнаружении беспилотника или его обломков необходимо сообщить об этом в экстренные службы по номеру 112 и не приближаться к найденным фрагментам.

Ранее сообщалось, что два частных дома, гараж и легковой автомобиль получили повреждения после атак БПЛА в Каменке-Днепровской Запорожской области. У зданий пострадали кровли, фасады и остекление, а машина получила механические повреждения. Возгораний после ударов не возникло, погибших и раненых не было. Местные власти также попросили жителей не приближаться к подозрительным предметам и неразорвавшимся беспилотникам и сразу обращаться в экстренные службы.