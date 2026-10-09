БПЛА повредили дома и автомобиль в Каменке-Днепровской Запорожской области

Два частных дома, гараж и легковой автомобиль получили повреждения в Каменке-Днепровской Запорожской области после атак беспилотников. Погибших и пострадавших нет, сообщила администрация Каменско-Днепровского муниципального округа.

У жилых домов и гаража повреждены кровли, фасады и остекление. Автомобиль получил механические повреждения. Возгораний после атак не произошло.

«Повреждения получили два частных жилых домовладения, а также гараж: пострадали кровли, фасадные части и остекление зданий. Кроме того, механические повреждения получил один легковой автомобиль», — говорится в сообщении администрации.

Местные власти призвали жителей соблюдать осторожность и не приближаться к подозрительным предметам и неразорвавшимся беспилотникам. При их обнаружении необходимо сообщать в экстренные службы.

Ранее один человек пострадал в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в Туапсе Краснодарского края. Пострадавшего доставили в больницу, сейчас он получает медпомощь. Фрагменты БПЛА также вызвали возгорание на склоне горы со стороны моря. Пожар удалось оперативно ликвидировать. На месте происшествия продолжают работать оперативные и специальные службы.