Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в Туапсе 9 октября

Один человек пострадал в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в Туапсе Краснодарского края. Это следует из заявления оперативного штаба Кубани. Пострадавшего доставили в больницу, сейчас он получает медпомощь.

«В результате падения обломков БПЛА в Туапсе пострадал один человек. Его госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в заявлении.

Фрагменты БПЛА также вызвали возгорание на склоне горы со стороны моря. Пожар удалось оперативно ликвидировать. На месте происшествия продолжают работать оперативные и специальные службы.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские силы противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 62 украинских беспилотника. По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 08:00 до 20:00 мск. Беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Коми и Крымом.