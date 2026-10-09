Собянин: ПВО 9 октября уничтожила 15 беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили 15 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в MAX 9 октября.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака 15 БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 17:40 мск.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших или повреждениях в сообщении мэра не приводится.

Ранее Life.ru сообщал, что 6 октября силы ПВО отражали одну из самых массированных атак на столичный регион. Только в одной из волн были уничтожены ещё 39 беспилотников, а общее число сбитых с начала суток дронов достигло 161.