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Регион
Опубликовано 9 октября, 17:44

Собянин: ПВО 9 октября уничтожила 15 беспилотников, летевших на Москву

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили 15 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в MAX 9 октября.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака 15 БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 17:40 мск.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших или повреждениях в сообщении мэра не приводится.

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Ранее Life.ru сообщал, что 6 октября силы ПВО отражали одну из самых массированных атак на столичный регион. Только в одной из волн были уничтожены ещё 39 беспилотников, а общее число сбитых с начала суток дронов достигло 161.

Больше новостей об атаках беспилотников и работе систем ПВО — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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