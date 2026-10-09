Над Ярославской областью сбили разведывательные шары с Украины

Над Ярославской областью 9 октября впервые сбили малоразмерные разведывательные воздушные шары, запущенные с территории Украины. Об этом сообщает 76.RU со ссылкой на Министерство региональной безопасности региона.

«Работа по уничтожению таких объектов продолжается. Просим жителей региона сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и ориентироваться на сообщения официальных источников», — заявили в министерстве.

Жителей области предупредили, что при обнаружении подозрительных объектов или их обломков нельзя к ним приближаться, трогать или пытаться самостоятельно перемещать. О находке необходимо сразу сообщить по номеру 112.

Власти не уточнили, сколько именно воздушных шаров было уничтожено и в каких районах области нашли их обломки.

Утром того же дня в Ярославской области также проходила плановая проверка системы оповещения населения: в регионе включали сирены и громкоговорители. В МЧС заранее предупреждали, что это не связано с угрозой атаки.

Ранее сообщалось, что ВСУ атакуют трассу на Крым с помощью БПЛА на воздушных шарах. По словам эксперта, противник использует беспилотники «Корнет-2», также известные как «Марсианин», которые запускаются на носителях на высоте 5–7 тысяч метров и полностью работают от искусственного интеллекта.