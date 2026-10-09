Дроны летели на 13 регионов: Российская ПВО сбила 62 БПЛА за день

Российские силы противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 62 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ 9 октября.

По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 08:00 до 20:00 мск. Беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Коми и Крымом.

Кроме того, средства ПВО перехватили украинские БПЛА над акваторией Чёрного моря.

Минувшей ночью российские силы ПВО отразили значительно более масштабную атаку. По данным Минобороны, с 20:00 8 октября до 08:00 9 октября были уничтожены 505 украинских беспилотников над 20 регионами России, а также Чёрным и Азовским морями. Таким образом, за последние сутки военное ведомство сообщило о перехвате в общей сложности 567 БПЛА.

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 9 октября в Тамбовской области обломки беспилотника повредили детский сад. В городе Рассказово выбило окна, пострадали фасад и кровля здания. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Всего за ночь над регионом уничтожили 12 дронов.

Кроме того, атака беспилотников затронула Ухту в Республике Коми. Глава региона Ростислав Гольдштейн сообщил, что городская инфраструктура не пострадала. На фоне угрозы временно ограничивали работу местного аэропорта, а школьников, уже пришедших на занятия, оставляли в укрытиях до отмены режима опасности.