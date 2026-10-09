Дрон ВСУ рухнул прямо на детский сад в Тамбовской области

В ночь на 9 октября дежурные средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на территории Тамбовской области. В небе над регионом военные ликвидировали 12 вражеских летательных аппаратов.

Как сообщил глава региона Евгений Первышов, падение одного из сбитых дронов привело к разрушениям гражданской инфраструктуры в городе Рассказово. Обломки аппарата упали на территорию дошкольного образовательного учреждения.

В результате инцидента повреждения получило здание детского сада: взрывной волной и осколками выбило остекление, а также посекло фасад и кровлю строения. По предварительной информации, происшествие обошлось без жертв и пострадавших. На месте падения фрагментов работают оперативные и экстренные службы, специалисты оценивают нанесённый ущерб.

Тем временем девять человек получили ранения в результате атаки беспилотников на Калужскую область. Пятерых пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное. Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 26 БПЛА над территориями Малоярославецкого, Перемышльского и Ферзиковского муниципальных округов, а также над Калугой. Глава региона уточнил, что в результате удара есть повреждения частных домов в двух муниципальных округах. На местах работают оперативные группы.