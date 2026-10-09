В Тверской области ликвидировали пожар на заводе после атаки БПЛА ВСУ

Тем временем девять человек получили ранения в результате атаки беспилотников на Калужскую область. Пятерых пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное. Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 26 БПЛА над территориями Малоярославецкого, Перемышльского и Ферзиковского муниципальных округов, а также над Калугой. Глава региона уточнил, что в результате удара есть повреждения частных домов в двух муниципальных округах. На местах работают оперативные группы.