В Тверской области ликвидировали пожар на заводе после атаки БПЛА ВСУ
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Пожар на заводе в посёлке Редкино Тверской области, возникший во время отражения атаки беспилотников, ликвидировали. Сотрудники предприятия не пострадали, сообщил губернатор региона Виталий Королёв.
По словам главы области, работников своевременно эвакуировали в укрытие. После ликвидации возгорания на месте остались экстренные службы. Специалисты обеспечивают дальнейшую безопасность объекта.
Тем временем девять человек получили ранения в результате атаки беспилотников на Калужскую область. Пятерых пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное. Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 26 БПЛА над территориями Малоярославецкого, Перемышльского и Ферзиковского муниципальных округов, а также над Калугой. Глава региона уточнил, что в результате удара есть повреждения частных домов в двух муниципальных округах. На местах работают оперативные группы.
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