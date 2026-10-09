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Опубликовано 9 октября, 07:56

В Тверской области ликвидировали пожар на заводе после атаки БПЛА ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пожар на заводе в посёлке Редкино Тверской области, возникший во время отражения атаки беспилотников, ликвидировали. Сотрудники предприятия не пострадали, сообщил губернатор региона Виталий Королёв.

По словам главы области, работников своевременно эвакуировали в укрытие. После ликвидации возгорания на месте остались экстренные службы. Специалисты обеспечивают дальнейшую безопасность объекта.

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Тем временем девять человек получили ранения в результате атаки беспилотников на Калужскую область. Пятерых пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное. Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 26 БПЛА над территориями Малоярославецкого, Перемышльского и Ферзиковского муниципальных округов, а также над Калугой. Глава региона уточнил, что в результате удара есть повреждения частных домов в двух муниципальных округах. На местах работают оперативные группы.

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Алена Пенчугина
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