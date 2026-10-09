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Опубликовано 9 октября, 07:29

26 беспилотников сбили за ночь в Калужской области, девять человек ранены

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Девять человек получили ранения в результате атаки беспилотников на Калужскую область. Пятерых пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, минувшей ночью силы ПВО уничтожили 26 БПЛА над территориями Малоярославецкого, Перемышльского и Ферзиковского муниципальных округов, а также над Калугой.

Глава региона уточнил, что в результате удара есть повреждения частных домов в двух муниципальных округах. На местах работают оперативные группы.

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Тем временем в Белгородском округе в результате ночного обстрела погибли два человека, ещё четверо получили ранения. В посёлке Разумное Белгородского округа при попадании снаряда в частный дом погибли супруги. Ещё четыре человека пострадали, в том числе 10-летний ребёнок. Мужчина получил акубаротравму и поверхностные ссадины спины и плеча. Его супруга и сын, по предварительным данным, также получили акубаротравмы.

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Алена Пенчугина
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