Атака ВСУ затронула восемь районов Ростовской области, сбито почти 20 БПЛА

В Ростовской области за ночь уничтожили и подавили почти 20 беспилотников. Воздушную атаку отразили сразу в восьми районах региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его данным, БПЛА зафиксировали в Каменском, Кашарском, Мясниковском, Миллеровском, Верхнедонском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, будет уточняться», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Ранее в результате детонации FPV-дрона в Грайвороне Белгородской области погибла женщина, ещё три человека получили ранения. Пострадавших доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Медики диагностировали у мужчины и женщины множественные осколочные ранения спины. Ещё одна женщина получила осколочные ранения волосистой части головы.