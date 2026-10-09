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Регион
Опубликовано 9 октября, 07:01

Атака ВСУ затронула восемь районов Ростовской области, сбито почти 20 БПЛА

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В Ростовской области за ночь уничтожили и подавили почти 20 беспилотников. Воздушную атаку отразили сразу в восьми районах региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его данным, БПЛА зафиксировали в Каменском, Кашарском, Мясниковском, Миллеровском, Верхнедонском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, будет уточняться», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Два жителя ДНР пострадали при атаках ВСУ 8 октября
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Ранее в результате детонации FPV-дрона в Грайвороне Белгородской области погибла женщина, ещё три человека получили ранения. Пострадавших доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Медики диагностировали у мужчины и женщины множественные осколочные ранения спины. Ещё одна женщина получила осколочные ранения волосистой части головы.

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Алена Пенчугина
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