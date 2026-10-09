Супруги погибли, четверо ранены при обстреле Белгородского округа

В Белгородском округе в результате ночного обстрела погибли два человека, ещё четверо получили ранения. Среди пострадавших есть ребёнок, сообщили в региональном оперативном штабе.

В посёлке Разумное Белгородского округа при попадании снаряда в частный дом погибли супруги. Ещё четыре человека пострадали, в том числе 10-летний ребёнок.

Мужчина получил акубаротравму и поверхностные ссадины спины и плеча. Его супруга и сын, по предварительным данным, также получили акубаротравмы.

Женщину и ребёнка бригады скорой помощи доставили в медицинские учреждения Белгорода для обследования. Ещё одной пострадавшей с осколочными ранениями мягких тканей волосистой части головы и плеча медики оказали помощь на месте. От госпитализации она отказалась.

В результате попадания снаряда один частный дом был полностью разрушен. В соседнем домовладении повреждены кровля и забор, выбиты окна.

В Ростовской области за ночь уничтожили и подавили почти 20 беспилотников. Воздушную атаку отразили сразу в восьми районах региона. БПЛА зафиксировали в Каменском, Кашарском, Мясниковском, Миллеровском, Верхнедонском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, будет уточняться.