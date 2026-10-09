Глава Коми Гольдштейн: Ухта подверглась атаке БПЛА, инфраструктура цела

Город Ухта в Республике Коми подвергся атаке украинских беспилотников, однако повреждений городской инфраструктуры удалось избежать. Об этом сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн, отметив, что ситуация находится под контролем властей.

По словам руководителя республики, в городе продолжается работа по уничтожению БПЛА. Силовые структуры и экстренные службы переведены на усиленный режим, чтобы обеспечить безопасность жителей и объектов инфраструктуры.

Антитеррористическая комиссия Коми призвала жителей соблюдать меры безопасности и не публиковать фотографии и видеозаписи последствий атак. На территории республики продолжает действовать режим беспилотной опасности.

На фоне атаки временно закрыли аэропорт Ухты. Кроме того, детей, которые уже пришли в школы, оставили в укрытиях до отмены режима беспилотной опасности. В регионе также отменили запланированную на 9 октября проверку систем оповещения населения.