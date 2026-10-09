БПЛА атаковали дата-центр «Яндекса» в Калуге: Часть инфраструктуры вышла из строя

Атака беспилотников повредила часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге. Несколько модулей объекта полностью вышли из строя, сообщили в пресс-службе компании.

Из-за повреждений часть сервисов «Яндекса» может работать с перебоями. Сейчас специалисты оценивают полный масштаб ущерба.

На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники компании. По предварительным данным, пострадавших нет.

В «Яндексе» не уточнили, какие именно сервисы могут столкнуться с перебоями. Компания продолжает оценивать последствия атаки.