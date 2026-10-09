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Регион
Опубликовано 9 октября, 12:11

БПЛА атаковали дата-центр «Яндекса» в Калуге: Часть инфраструктуры вышла из строя

В Калуге БПЛА повредили дата-центр «Яндекса»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maria Pomelnikova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maria Pomelnikova

Атака беспилотников повредила часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге. Несколько модулей объекта полностью вышли из строя, сообщили в пресс-службе компании.

Из-за повреждений часть сервисов «Яндекса» может работать с перебоями. Сейчас специалисты оценивают полный масштаб ущерба.

На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники компании. По предварительным данным, пострадавших нет.

В «Яндексе» не уточнили, какие именно сервисы могут столкнуться с перебоями. Компания продолжает оценивать последствия атаки.

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Атаки беспилотников на Калужскую область в последние недели происходят регулярно. 6 октября Life.ru сообщал, что за вечер и ночь силы ПВО уничтожили 46 БПЛА над регионом, в том числе вблизи Калуги и Обнинска. Накануне, 5 октября, Life.ru писал об уничтожении ещё 11 беспилотников над Боровским, Жуковским и Малоярославецким округами. Тогда власти предварительно не сообщали о пострадавших или повреждении инфраструктуры.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях, пожарах и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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