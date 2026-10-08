«Яндекс» сообщил о пожаре в дата-центре в Сасово после удара БПЛА

В городе Сасово Рязанской области зафиксировано чрезвычайное происшествие на объекте компании «Яндекс». В результате удара беспилотного летательного аппарата на территории дата-центра вспыхнул пожар, который повредил часть сетевой инфраструктуры. Об инциденте РИА «Новости» сообщили официальные представители пресс-службы технологического гиганта.

По предварительной информации, в ходе инцидента никто из сотрудников комплекса не пострадал. К текущему моменту к ликвидации возгорания и устранению повреждений привлечены профильные службы экстренного реагирования.

«Пострадавших нет, профильные службы на месте устраняют последствия. Работа дата-центра полностью остановлена, часть сервисов "Яндекса" может быть недоступна для пользователей», — подчеркнули в компании.

В целях безопасности и минимизации рисков функционирование вычислительного центра было экстренно прекращено в полном объёме. В связи с выводом площадки из строя пользователи платформы по всей стране могут столкнуться с временными трудностями при загрузке и использовании отдельных цифровых сервисов экосистемы. Инженерные подразделения оценивают масштабы нанесённого ущерба и перераспределяют сетевую нагрузку на резервные мощности.

Ранее Life.ru сообщал о падении обломков беспилотника на промышленную площадку в Динском районе Кубани. Инцидент произошёл 24 сентября. Для борьбы с огнём привлекли 50 специалистов и 15 единиц техники, в том числе сотрудников МЧС.