Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 октября, 09:47

Кровля предприятия загорелась в Сасовском округе после атаки двух БПЛА

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Минувшей ночью Рязанская область подверглась очередной воздушной атаке со стороны противника. Дежурные расчёты противовоздушной обороны своевременно засекли и ликвидировали в небе над регионом два вражеских беспилотных летательных аппарата.

Без разрушений на земле, к сожалению, не обошлось. В Сасовском муниципальном округе в результате падения обломков сбитых дронов вспыхнула кровля одного из местных промышленных объектов. Кроме того, взрывной волной и осколками повредило остекление в нескольких жилых домах частного сектора.

О случившемся проинформировал руководитель региона Павел Малков в социальной сети «Макс».

«Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА. В Сасовском округе произошло возгорание кровли одного из предприятий, выбиты стекла в нескольких домах частного сектора. Предварительно, пострадавших нет», — сообщил глава области.

По предварительной информации, жертв и раненых среди гражданского населения удалось избежать.

На повреждённом объекте и улицах поселка незамедлительно развернули работу экстренные и оперативные ведомства. Пожарные расчёты приступили к локализации и ликвидации возгорания крыши, а представители местных властей начали подомовой обход для фиксации нанесенного жилым постройкам ущерба.

Обломки дрона подожгли предприятие на Кубани: на тушение бросили 50 человек
Обломки дрона подожгли предприятие на Кубани: на тушение бросили 50 человек

Напомним, в городе Сасово Рязанской области зафиксировано чрезвычайное происшествие на объекте компании «Яндекс». В результате удара беспилотного летательного аппарата на территории дата-центра вспыхнул пожар, который повредил часть сетевой инфраструктуры.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях, пожарах и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Рязанская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar