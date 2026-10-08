Кровля предприятия загорелась в Сасовском округе после атаки двух БПЛА

Минувшей ночью Рязанская область подверглась очередной воздушной атаке со стороны противника. Дежурные расчёты противовоздушной обороны своевременно засекли и ликвидировали в небе над регионом два вражеских беспилотных летательных аппарата.

Без разрушений на земле, к сожалению, не обошлось. В Сасовском муниципальном округе в результате падения обломков сбитых дронов вспыхнула кровля одного из местных промышленных объектов. Кроме того, взрывной волной и осколками повредило остекление в нескольких жилых домах частного сектора.

О случившемся проинформировал руководитель региона Павел Малков в социальной сети «Макс».

«Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА. В Сасовском округе произошло возгорание кровли одного из предприятий, выбиты стекла в нескольких домах частного сектора. Предварительно, пострадавших нет», — сообщил глава области.

По предварительной информации, жертв и раненых среди гражданского населения удалось избежать.

На повреждённом объекте и улицах поселка незамедлительно развернули работу экстренные и оперативные ведомства. Пожарные расчёты приступили к локализации и ликвидации возгорания крыши, а представители местных властей начали подомовой обход для фиксации нанесенного жилым постройкам ущерба.

Напомним, в городе Сасово Рязанской области зафиксировано чрезвычайное происшествие на объекте компании «Яндекс». В результате удара беспилотного летательного аппарата на территории дата-центра вспыхнул пожар, который повредил часть сетевой инфраструктуры.