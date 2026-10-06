Над Калужской областью уничтожили 46 БПЛА

Силы ПВО за минувший вечер и ночь уничтожили 46 беспилотников над Калужской областью, предварительно обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём телеграм-канале.

Воздушные цели были сбиты над Бабынинским, Барятинским, Боровским, Дзержинским, Думиничским, Жиздринским, Жуковским, Износковским, Людиновским, Малоярославецким, Медынским, Сухиничским, Тарусским, Ферзиковским и Юхновским муниципальными округами, Куйбышевским районом, а также на окраинах Калуги и Обнинска.

На местах падения обломков работают оперативные службы. Специалисты обследуют территории и уточняют последствия произошедшего.

Накануне Life.ru сообщал, что над Калужской областью за вечер и ночь силы ПВО уничтожили 11 беспилотников. Тогда дроны были сбиты в Боровском, Жуковском и Малоярославецком округах, пострадавших и повреждений инфраструктуры также предварительно не зафиксировали.