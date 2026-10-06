Громкая музыка, смех и даже запах жареного шашлыка помогают российским военным обнаруживать позиции украинских подразделений на Запорожском направлении. Об этом ТАСС рассказал штурмовик группировки «Днепр» с позывным Протока.

По словам военнослужащего, некоторые украинские бойцы не соблюдают элементарную тишину и маскировку. Российские военные используют эти звуки и другие признаки, чтобы определить направление, откуда они доносятся, и продолжить наблюдение.

«Ошибки допускают: либо музыку слушают очень громко, веселятся, либо громко разговаривают, смех громкий. Ветер идёт в нашем направлении, слышим, внимательно ведём наблюдение», — рассказал Протока.

Он отметил, что ещё одним заметным признаком становятся костры. При определённых погодных условиях запах от них распространяется на значительное расстояние и позволяет обратить внимание на конкретный участок.

«Ну и также костры разжигают, даже запах жареного шашлыка иногда доносится», — добавил боец.

Протока также заявил, что, по его наблюдениям, значительная часть военнослужащих ВСУ не имеет профессионального военного опыта. При этом он не уточнил, насколько часто подобные случаи происходят на данном направлении.

Ранее Life.ru писал, что депутат Госдумы Алексей Журавлёв назвал забавным новый «план войны» главкома ВСУ. Парламентарий заявил, что украинская армия во многом использует западные системы и разведданные. При этом он с иронией сравнил возможности Киева в военной сфере с попытками создать собственные высокотехнологичные проекты.