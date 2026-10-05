Система «Дельта» сменится «гаммой», затем «эпсилон» — и так, пока не закончится алфавит. Так депутат Госдумы Алексей Журавлёв описал западные системы управления украинскими войсками. По его словам, у Украины нет ничего своего — только западное.

«Оттуда, из Европы и США, поступают разведывательные данные, там же, в штабах НАТО, они обрабатываются, и генералы альянса принимают решения о том, как украинцам действовать на поле боя», — приводит «Лента.ру» слова парламентария.

Журавлёв иронизирует: Киев широко рекламирует «Дельту», но при миллионной армии пользоваться ею могут не больше 200 тысяч человек. Остальные, по его словам, действуют «по старинке, как во времена Запорожской Сечи» — с гонцами и приказами.

Депутат считает, что подобные заявления звучат неубедительно. Он сравнил их с обещаниями Владимира Зеленского о создании собственной спутниковой группировки. Журавлёв пошутил, что Киев якобы способен самостоятельно что-то запустить в космическое пространство.

Напомним, ранее команда главкома ВСУ Михаила Драпатого подготовила для Украины долгосрочный «план войны». Документ должен определить, какие действия необходимо предпринимать украинской армии и в какие сроки.