«Стратегия лет на 30»: Украина разработала новый «план войны»

Команда главкома ВСУ Михаила Драпатого разработала стратегический «план войны», который уже несколько недель находится на рассмотрении Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на двух высокопоставленных собеседников.

Документ должен определить, какие действия необходимо предпринимать украинской армии и в какие сроки. По данным издания, в нём также рассматриваются подходы к организации обороны и дальнейшему управлению войсками. В одном из руководств украинских корпусов при этом заявили о необходимости сформировать значительно более долгосрочное видение конфликта.

«Нам нужна большая стратегия, лет на 30, чтобы мы, как командиры, понимали, куда нам двигаться», — рассказал собеседник издания.

Однако сама «Украинская правда» не утверждает, что подготовленный командой Драпатого документ рассчитан именно на три десятилетия. Речь идёт о запросе части украинского командования на долгосрочную стратегию. По данным издания, новый главком одновременно меняет систему управления ВСУ. В частности, он стремится сократить ручное руководство отдельными подразделениями и сосредоточиться на стратегических и системных вопросах.