Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 октября, 11:03

«Стратегия лет на 30»: Украина разработала новый «план войны»

Команда Драпатого подготовила для Украины долгосрочный «план войны»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga_Kovalova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga_Kovalova

Команда главкома ВСУ Михаила Драпатого разработала стратегический «план войны», который уже несколько недель находится на рассмотрении Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на двух высокопоставленных собеседников.

Документ должен определить, какие действия необходимо предпринимать украинской армии и в какие сроки. По данным издания, в нём также рассматриваются подходы к организации обороны и дальнейшему управлению войсками. В одном из руководств украинских корпусов при этом заявили о необходимости сформировать значительно более долгосрочное видение конфликта.

«Нам нужна большая стратегия, лет на 30, чтобы мы, как командиры, понимали, куда нам двигаться», — рассказал собеседник издания.

Однако сама «Украинская правда» не утверждает, что подготовленный командой Драпатого документ рассчитан именно на три десятилетия. Речь идёт о запросе части украинского командования на долгосрочную стратегию. По данным издания, новый главком одновременно меняет систему управления ВСУ. В частности, он стремится сократить ручное руководство отдельными подразделениями и сосредоточиться на стратегических и системных вопросах.

Зеленский согласился на переговоры с Россией и США до конца октября в ОАЭ
Зеленский согласился на переговоры с Россией и США до конца октября в ОАЭ

Ранее Life.ru рассказывал о перестановках в руководстве ВСУ после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим. Среди поставленных перед ним задач назывались изменение системы управления войсками и перестройка структуры украинской армии. Кроме того, 4 октября Зеленский заявил о готовности Киева к трёхсторонней встрече с Россией и США до конца октября.

Главные события вокруг украинского конфликта — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Михаил Драпатый
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar