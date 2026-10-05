«Стратегия лет на 30»: Украина разработала новый «план войны»
Команда Драпатого подготовила для Украины долгосрочный «план войны»
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Команда главкома ВСУ Михаила Драпатого разработала стратегический «план войны», который уже несколько недель находится на рассмотрении Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на двух высокопоставленных собеседников.
Документ должен определить, какие действия необходимо предпринимать украинской армии и в какие сроки. По данным издания, в нём также рассматриваются подходы к организации обороны и дальнейшему управлению войсками. В одном из руководств украинских корпусов при этом заявили о необходимости сформировать значительно более долгосрочное видение конфликта.
«Нам нужна большая стратегия, лет на 30, чтобы мы, как командиры, понимали, куда нам двигаться», — рассказал собеседник издания.
Однако сама «Украинская правда» не утверждает, что подготовленный командой Драпатого документ рассчитан именно на три десятилетия. Речь идёт о запросе части украинского командования на долгосрочную стратегию. По данным издания, новый главком одновременно меняет систему управления ВСУ. В частности, он стремится сократить ручное руководство отдельными подразделениями и сосредоточиться на стратегических и системных вопросах.
Ранее Life.ru рассказывал о перестановках в руководстве ВСУ после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим. Среди поставленных перед ним задач назывались изменение системы управления войсками и перестройка структуры украинской армии. Кроме того, 4 октября Зеленский заявил о готовности Киева к трёхсторонней встрече с Россией и США до конца октября.
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