Зеленский согласился на переговоры с Россией и США до конца октября в ОАЭ

Украина готова до конца октября принять участие в трёхсторонней встрече с Россией и США на техническом уровне. В качестве площадки Киев рассматривает ОАЭ или другую страну, которую предложит Вашингтон, заявил Владимир Зеленский.

По его словам, накануне он общался с представителями американской переговорной группы. Зеленский утверждает, что сейчас США поддерживают контакты как с Киевом, так и с Москвой по поводу организации новой встречи.

«Американская сторона сегодня контактирует с Украиной и Россией и предлагает до конца октября на техническом уровне в трёхстороннем формате провести встречу... Мы реагируем позитивно на переговоры», — сказал он на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Зеленский добавил, что украинская сторона готова провести встречу в Объединённых Арабских Эмиратах либо на другой площадке, предложенной Вашингтоном.

Ранее Дмитрий Песков уже допускал возобновление трёхсторонних переговоров России, США и Украины в октябре. Позднее в Кремле сообщили, что сразу несколько стран готовы предоставить площадку для контактов, а Абу-Даби назывался одним из приоритетных вариантов. В 2026 году первые два раунда трёхсторонних переговоров прошли именно в ОАЭ, третий состоялся в Женеве.