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Регион
Опубликовано 9 сентября, 13:01

Песков: Несколько стран готовы принять переговоры России и Украины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сразу несколько государств готовы предоставить свою территорию для возможного возобновления переговоров по украинскому урегулированию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что вопрос места встречи остаётся второстепенным. По его словам, сначала стороны должны продемонстрировать готовность вернуться к диалогу.

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«Но главное — сначала готовность, площадка найдется. Целый ряд стран проявляют заинтересованность в том, чтобы предоставить такую площадку», — сказал Песков.

Какие именно государства предложили принять возможные переговоры, представитель Кремля не уточнил.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения возможного возобновления дипломатических контактов. В тот же день помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал Абу-Даби приоритетной площадкой для новой встречи по украинскому урегулированию. В столице ОАЭ в начале 2026 года уже прошли два раунда трёхсторонних переговоров России, США и Украины.

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Ранее Песков также говорил, что Москва сохраняет готовность к мирному урегулированию и не исключает возвращения к трёхстороннему формату с участием России, США и Украины.

Главные заявления сторон, дипломатические контакты и переговоры по Украине — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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