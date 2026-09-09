Песков: Несколько стран готовы принять переговоры России и Украины

Сразу несколько государств готовы предоставить свою территорию для возможного возобновления переговоров по украинскому урегулированию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что вопрос места встречи остаётся второстепенным. По его словам, сначала стороны должны продемонстрировать готовность вернуться к диалогу.

«Но главное — сначала готовность, площадка найдется. Целый ряд стран проявляют заинтересованность в том, чтобы предоставить такую площадку», — сказал Песков.

Какие именно государства предложили принять возможные переговоры, представитель Кремля не уточнил.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения возможного возобновления дипломатических контактов. В тот же день помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал Абу-Даби приоритетной площадкой для новой встречи по украинскому урегулированию. В столице ОАЭ в начале 2026 года уже прошли два раунда трёхсторонних переговоров России, США и Украины.

Ранее Песков также говорил, что Москва сохраняет готовность к мирному урегулированию и не исключает возвращения к трёхстороннему формату с участием России, США и Украины.