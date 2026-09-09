Песков: Несколько стран готовы принять переговоры России и Украины
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Сразу несколько государств готовы предоставить свою территорию для возможного возобновления переговоров по украинскому урегулированию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что вопрос места встречи остаётся второстепенным. По его словам, сначала стороны должны продемонстрировать готовность вернуться к диалогу.
«Но главное — сначала готовность, площадка найдется. Целый ряд стран проявляют заинтересованность в том, чтобы предоставить такую площадку», — сказал Песков.
Какие именно государства предложили принять возможные переговоры, представитель Кремля не уточнил.
Заявление прозвучало на фоне обсуждения возможного возобновления дипломатических контактов. В тот же день помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал Абу-Даби приоритетной площадкой для новой встречи по украинскому урегулированию. В столице ОАЭ в начале 2026 года уже прошли два раунда трёхсторонних переговоров России, США и Украины.
Ранее Песков также говорил, что Москва сохраняет готовность к мирному урегулированию и не исключает возвращения к трёхстороннему формату с участием России, США и Украины.
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