Зеленский назвал сферы, где Киев готов искать компромисс с Россией

Киев готов обсуждать компромиссные решения с Россией в вопросах энергетики и поставок продовольствия в рамках урегулирования конфликта. Об этом Владимир Зеленский заявил журналистам..

«Зерно и энергетика (...) — это болезненный вопрос для всего мира», — сказал он.

По словам Зеленского, особое значение имеет вопрос экспорта зерна, поскольку он затрагивает интересы не только России и Украины. От поставок продовольствия также зависят многие государства Азии и Африки.

В частности, Зеленский упомянул Индию, Египет и Саудовскую Аравию. Он дал понять, что продовольственная и энергетическая темы могут стать отдельными направлениями для поиска договорённостей между сторонами.

При этом Зеленский заявил, что Киев, по его оценке, уже пошёл на ряд компромиссов. Теперь он ожидает дальнейших шагов от российского руководства.

Накануне Зеленский рассказал, что во время переговоров со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером отдельное внимание уделялось подготовке Украины к зиме. В частности, стороны обсуждали ПВО, энергетику и так называемый «зимний пакет» поддержки Киева.