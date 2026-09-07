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Опубликовано 7 сентября, 14:15

Уиткофф заявил о прогрессе после переговоров в Москве и Киеве

Стивен Уиткофф и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Стивен Уиткофф и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о прогрессе после переговоров в Москве и Киеве. По его словам, сторонам удалось продвинуться, в том числе, в вопросе организации новых трёхсторонних встреч.

«Был достигнут существенный прогресс, в том числе в вопросе согласования сроков дополнительных трехсторонних переговоров», — написал спецпосланник Трампа в соцсети Х.

FT: Уиткофф и Кушнер привезли новые предложения по урегулированию на Украине
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5–6 сентября представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер совершили визит в Москву и Киев, чтобы обсудить перспективы мирного урегулирования конфликта. В ходе переговоров они встретились с Владимиром Путиным (встреча длилась около трех часов) и Владимиром Зеленским. Стороны воздержались от подробных комментариев, ограничившись общими оценками: Киев назвал беседу «чрезвычайно содержательной», но одновременно допустил необходимость дополнительной помощи, включая «зимний пакет». В Кремле встречу охарактеризовали как доверительную и содержательную.

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Наталья Демьянова
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