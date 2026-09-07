Будет, в чём выносить мусор: Уиткоффу и Кушнеру подарили футболки с фразой «Київський режим»

Спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру во время переговоров в Киеве подарили футболки с надписью «Київський режим». Такой же мерч на встречу с американской делегацией надел глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Подарок американцы получили на фоне переговоров по украинскому урегулированию. Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев после визита в Москву, где 5 сентября более трёх часов беседовали с Владимиром Путиным. Затем они встретились с Владимиром Зеленским и представителями его команды. После киевской встречи Уиткофф заявил, что американская сторона настроена продолжать работу над дипломатическим урегулированием. Кушнер, в свою очередь, подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает добиться не просто прекращения огня, а устойчивого мира, который снизит риск нового конфликта в будущем. При этом серьёзного прорыва на переговорах пока не произошло.