Будет, в чём выносить мусор: Уиткоффу и Кушнеру подарили футболки с фразой «Київський режим»
Уиткоффу и Кушнеру в Киеве подарили футболки с надписью «Киевский режим»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру во время переговоров в Киеве подарили футболки с надписью «Київський режим». Такой же мерч на встречу с американской делегацией надел глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
Футболку Арахамия надел под чёрный пиджак. По данным украинских СМИ, аналогичные экземпляры были заранее подготовлены для американских гостей. Уиткофф и Кушнер публично подарки не примеряли. Washington Post также подтверждает, что американским переговорщикам были вручены идентичные футболки.
Подарок американцы получили на фоне переговоров по украинскому урегулированию. Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев после визита в Москву, где 5 сентября более трёх часов беседовали с Владимиром Путиным. Затем они встретились с Владимиром Зеленским и представителями его команды. После киевской встречи Уиткофф заявил, что американская сторона настроена продолжать работу над дипломатическим урегулированием. Кушнер, в свою очередь, подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает добиться не просто прекращения огня, а устойчивого мира, который снизит риск нового конфликта в будущем. При этом серьёзного прорыва на переговорах пока не произошло.
Одним из ключевых разногласий остаётся территориальный вопрос. Американские представители рассчитывают в дальнейшем возобновить прямой трёхсторонний переговорный формат с участием России, Украины и США.
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