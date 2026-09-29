Штабных офицеров ВСУ на передовую: Драпатый начал кадровую «чистку»
Главком ВСУ Драпатый запустил кадровую «чистку» среди штабных офицеров
Обложка © Пресс-служба Михаила Драпатого
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Михаил Драпатый начал кадровый пересмотр среди штабных офицеров ВСУ. О масштабной «чистке» сообщает «Украинская правда».
По данным издания, планируется направлять военнослужащих, которые не имеют боевого опыта, на должности в подразделения, а при формировании состава Генштаба отдавать предпочтение офицерам с опытом участия в боевых действиях.
Как пишет «Украинская правда», решение уже вызвало недовольство среди части офицеров. Некоторые из них, по данным издания, пытаются избежать перевода или обращаются за помощью к руководству Генерального штаба. Кадровые изменения связаны с попыткой перераспределить военный персонал и усилить позиции специалистов с практическим опытом, отмечает издание.
Ранее стало известно, что украинские военнослужащие недовольны действиями нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. По их словам, после его назначения отдельные части фактически отправляют на убой в Донбассе.
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