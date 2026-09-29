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Опубликовано 29 сентября, 07:57

Штабных офицеров ВСУ на передовую: Драпатый начал кадровую «чистку»

Главком ВСУ Драпатый запустил кадровую «чистку» среди штабных офицеров

Обложка © Пресс-служба Михаила Драпатого

Обложка © Пресс-служба Михаила Драпатого

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Михаил Драпатый начал кадровый пересмотр среди штабных офицеров ВСУ. О масштабной «чистке» сообщает «Украинская правда».

По данным издания, планируется направлять военнослужащих, которые не имеют боевого опыта, на должности в подразделения, а при формировании состава Генштаба отдавать предпочтение офицерам с опытом участия в боевых действиях.

Как пишет «Украинская правда», решение уже вызвало недовольство среди части офицеров. Некоторые из них, по данным издания, пытаются избежать перевода или обращаются за помощью к руководству Генерального штаба. Кадровые изменения связаны с попыткой перераспределить военный персонал и усилить позиции специалистов с практическим опытом, отмечает издание.

Генерал ВСУ Волошин отказался выполнять срочный приказ главкома Драпатого
Генерал ВСУ Волошин отказался выполнять срочный приказ главкома Драпатого

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие недовольны действиями нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. По их словам, после его назначения отдельные части фактически отправляют на убой в Донбассе.

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Андрей Бражников
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