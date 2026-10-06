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Опубликовано 6 октября, 06:42

«Конвейер смерти» набирает обороты: 3-й армейский корпус ВСУ понёс критические потери

ТАСС: Потери превратили 3-й армейский корпус ВСУ в «конвейер смерти»

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

3-й армейский корпус ВСУ столкнулся с серьёзными потерями, из-за чего украинское командование перебрасывает дополнительные силы для усиления одной из бригад. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, 2-й батальон 92-й отдельной штурмовой бригады направили на усиление 3-й бригады. Утверждается, что она потеряла значительную часть личного состава и боекомплекта после массированного огневого воздействия.

Корпус продолжает пополнять личный состав за счёт молодых военнослужащих, заключивших контракты по программе «Контракт 18–24», а также разысканных дезертиров. Подразделения после пополнения вновь направляются в зону боевых действий.

«Сейчас целый батальон таких смертников вновь отправляется на гибель под дроны и артиллерию группировки войск «Запад», — заявил представитель российских силовых структур.

Российские силовики называют происходящее внутри корпуса настоящим «конвейером смерти».

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Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский объявил о подготовке украинских пилотов к полётам на французских истребителях Rafale. Обучение должно пройти во Франции, а Париж также готовит новый пакет военной помощи Киеву. Первые Rafale Украина рассчитывает получить после подготовки лётчиков и технического персонала.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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