Зеленский анонсировал обучение пилотов ВСУ управлению истребителями Rafale

Украинские пилоты в ближайшее время начнут обучение во Франции на истребителях Rafale. Об этом Владимир Зеленский сообщил после телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Украинские пилоты уже в ближайшее время начнут обучение на французских самолётах Rafale во Франции. Это важный шаг для украинской боевой авиации», — заявил Зеленский.

По его словам, Париж также готовит новый пакет военных поставок Киеву. Состав помощи стороны обсудили во время разговора, однако конкретные позиции Зеленский не назвал. Отдельно экс-комик сообщил, что команды двух стран продолжают работу над локализацией производства французских ракет и авиабомб на Украине.

Франция и Украина ещё 14 июля договорились о подготовке украинских пилотов и механиков для Rafale. Тогда же Париж разрешил лицензионное производство на Украине авиабомб AASM и крылатых ракет SCALP. Первые четыре Rafale планируется передать после завершения подготовки лётчиков и технического персонала.

Всего Киев объявил о намерении приобрести первую партию из 16 Rafale. В более долгосрочных договорённостях фигурирует возможность закупки до 100 французских истребителей. Первые самолёты, согласно заявленным планам Парижа, могут появиться у Украины в 2028–2029 годах.

Ранее Life.ru сообщал, что Макрон пообещал Украине дополнительные радары и ракеты-перехватчики. Париж также продолжает работу над усилением украинской ПВО и поставками новых вооружений. Эти договорённости стали частью более широкой программы военного сотрудничества Франции и Украины, куда входит и авиационный компонент.