Сводка СВО 6 октября: Освобождена Самойловка, ВС РФ рвут «Волчанский котёл», ликвидация ТРО в Шостке, ВСУ готовятся к обороне Киева Оглавление Сумская область 6 октября: ликвидация 21-й бригады ВСУ и 104-й ТрО Запорожская область 6 октября: освобождена Самойловка Харьковская область 6 октября: уничтожение ВСУ в «Волчанском котле» ДНР 6 октября: окружение Доброполья Карта СВО на 6 октября 2026 года Наступление на Киев: Россия готовит новую буферную зону Переговоры по Чёрному морю: Индия пытается добиться перемирия ВС РФ создают плацдарм в Запорожской области, в Харьков стягиваются подразделения наёмников, в Киеве ждут наступление ВС РФ, Индия пытается прекратить боевые действия в Чёрном море — дайджест на 6 октября 2026 года. Армия России наступает в ДНР и зачищает «Волчанский котёл». Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 6 октября: ликвидация 21-й бригады ВСУ и 104-й ТрО

Армия России уничтожила в Сумской области свыше 160 украинских военнослужащих, а также немецкий танк Leopard, автомобили, БПЛА и НРТК. В селе Сенное выявлен пункт временной дислокации 21-й бригады ВСУ. По нему отработали операторы БПЛА ВС РФ. 104-я бригада Территориальной обороны теряет личный состав в Шосткинском районе. Он находится на границе с Курской областью.

Российские войска продвигаются у Кияницы и Хотени. Отсюда около 20 километров до Сум. На таком расстоянии могут работать операторы FPV-дронов.

Запорожская область 6 октября: освобождена Самойловка

Бойцы 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» освободили Самойловку. На этом участке подразделениям ВС РФ противостояла 82-я бригада ВСУ.

— Освобождение Самойловки позволило нашим войскам расширить зону контроля западнее Нового Поля. Там формируется плацдарм из освобожденных населёнников. С него можно наступать на север вдоль границы с Днепропетровской областью в сторону трассы Н-15, идущей на Новониколаевку, — отметил военный корреспондент Александр Коц.

Харьковская область 6 октября: уничтожение ВСУ в «Волчанском котле»

ВС РФ ведут за Варваровку, Николаевку, Лобановку и Резниково. Все эти населённые пункты находятся внутри «Волчанского котла».

— В ходе расширения внешней зоны контроля ведутся боевые действия в районах населённых пунктов Приколотное, Котовка и Аннополье Харьковской области, — сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Группировка «Север» наступает в Харьковской области и у Казачьей Лопани. Для сдерживания наших войск в областной центр прибыли наёмники из Эквадора. Их отправят к границе с Белгородской областью.

— Они будут задействованы для проведения контратак в районе Казачьей Лопани и Гоптовки, — объяснили в группировке «Север».

ДНР 6 октября: окружение Доброполья

Операторы БПЛА группировки «Центр» разбивают опорные пункты и технику ВСУ под Добропольем. Видео © Telegram / Минобороны России

Группировка «Центр» продолжает наступление у Доброполья. В самом городе также идут бои. Заняты ещё свыше 50 зданий.

— В районе населённого пункта Доброполье Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й армии продвигались в южной и центральной частях города. Подразделения морской пехоты наступали в его северной части, а также продолжили выбивать противника с территории шахты Добропольская, — рассказали в МО РФ.

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщает, что ВС РФ уничтожают украинскую технику, стремящуюся попасть в Доброполье. По его словам, противник не в состоянии восполнить потери в кратчайшие сроки, что снижает их активность на этом направлении.

На севере Донецкой Народной Республике не стихают бои у Красного Лимана. Здесь воюет 20-я и 25-я армии ВС РФ.

— На Краснолиманском направлении идут бои южнее Ставков. На Северском участке ВС РФ увеличивают зону контроля севернее Никаноровки. Продолжаются боестолкновения в районе Кривой Луки и Пискуновки, — пишет «Wargonzo».

Карта СВО на 6 октября 2026 года

ВС РФ освободили Самойловку. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Наступление на Киев: Россия готовит новую буферную зону

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в интервью украинскому изданию «Телеграф» сообщил, что в Киеве ожидают наступление на севере Украины. Возможными направлениями он называет Киевскую и Черниговскую области.

— Я считаю, что это не будет именно полноценное наступление на Киев, а это может быть попытка создать буферную зону в Черниговской и Сумской областях. Это задумано для того, чтобы держать на этих направлениях наши подразделения постоянно. К тому же нам придется перебрасывать туда новые подразделения, чтобы их сдержать, чтобы они дальше не двигались, — заявил Пивненко.

Такое же мнение и у главкома ВСУ Михаила Драпатого, сообщил командующий Нацгвардией. Одновременно с этим в СМИ появились фотографии линий обороны Украины на этом участке. Под Чернобылем уже соорудили 35 рядов из колючей проволоки. Отсюда примерно 100 километров до украинской столицы.

Переговоры по Чёрному морю: Индия пытается добиться перемирия

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Дели ведёт переговоры с Россией и Украиной по вопросу безопасности в Чёрном море. Индийские дипломаты хотят добиться прекращения огня для свободного перемещения продуктов и топлива.

— Переговоры переросли в обсуждение вопроса о том, чтобы не препятствовать доставке грузов. Была выражена обеспокоенность по поводу экспорта зерна, который в значительной степени прекратился в регионе Чёрного моря, — рассказал Джайшанкар.

Перемирие в Чёрном море может сыграть на руку Украине. МО РФ ежедневно отчитывается о поражении кораблей, идущих в украинские порты. Они перевозят грузы для ВСУ. В случае, если договорённости об остановке огня будут достигнуты, Украина может под прикрытием продовольствия везти военные товары, как это было с «Зерновой сделкой».

Авторы Даниил Черных