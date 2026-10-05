Откровенный контент на нужды ВСУ: почему Рада вот-вот узаконит «стыдный» бизнес Оглавление Сколько зарабатывают украинские модели Кто такая Светлана Дворникова и при чём тут ВСУ Джозефина Джексон: звезда, которая кормит ВСУ Другие проекты: куда ушли «горячие» донаты Пока власти Украины купаются в деньгах, страна судорожно ищет средства на продолжение войны. В Верховной Раде обсуждают легализацию контента для взрослых и его производителей. Депутаты надеются, что сотни миллионов долларов пополнят кубышку ВСУ. Украинские актрисы «кино для взрослых» жаждут своей легализации на Украине. Коллаж © Life.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ta.sama.actorka, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Сколько зарабатывают украинские модели

По данным платформы для взрослых OnlyFans, в 2023 году 7,9 тыс. украинских граждан заработали на ней более 131 млн долларов. И это лишь одна площадка. Реальный рынок контента с участием жителей может исчисляться миллиардами, хотя точных цифр не может привести никто.

При этом ситуация с онлифанщицами в стране выглядит мягко говоря странно: при том, что на Украине действует закон, запрещающий подобную деятельность, местная налоговая выставлять счета за заработок на непотребствах не стесняется.

В итоге в июле 2026 года в Верховной Раде прошёл первое чтение законопроект о легализации индустрии для взрослых. Сейчас он ожидает второго чтения.

Мировая пресса и без того пестрит заголовками, что за последние годы Украина, дескать, стала страной № 1 в мире по нелегальной поставке путан за пределы страны. Поэтому если законопроект успешно пройдёт все этапы, Украина вполне может превратиться в новую столицу мировой индустрии для взрослых.

Передовики производства подобного контента на похоти уже зарабатывают миллионы и при этом громко заявляют о себе.

Кто такая Светлана Дворникова и при чём тут ВСУ

Поводом для обсуждения вопроса легализации индустрии для взрослых на Украине стало обращение к президенту Зеленскому некой Светланы Дворниковой. В своей петиции на сайте главы государства она утверждала, что, несмотря на уплату налогов, в её отношении возбудили уголовное дело по статье 301 УК Украины (распространение материалов с ограничениями), и что следователи требовали от неё взятку в размере 100 тыс. долларов для закрытия дела. Девушка также утверждала, что к ней приходили с обысками, в ходе которых у неё изъяли 200 тыс. долларов наличными, якобы отложенные на налоги.

Откуда такие деньжищи, становится понятно из её же слов: за 5 лет работы на OnlyFans Дворникова якобы выплатила налоги на сумму более 40 млн гривен (примерно 75 млн рублей). Нехитрый подсчёт показывает, что если девушка работала как ФОП (аналог российского ИП) и платила 6% налогов, то за 5 лет она могла заработать 667 млн грн или 1,67 млрд рублей по курсу. То есть, 133,4 млн гривен или 334 млн рублей в год.

При этом украинские СМИ сообщали, что топовые модели OnlyFans могут зарабатывать до 2 млн гривен, а единицы — миллионы долларов. Заявленный Дворниковой среднемесячный доход значительно превышает уровень обычных моделей и относится к высшей доходной категории на платформе.

Самое смешное: никто из журналистов на Украине не знает, кто она и откуда. Возможно, на платформе девушка работает под псевдонимом, но может так статься, что это и вовсе разыгранная история для вброса в общественное поле нужного тренда — опубликованная на сайте президента петиция собрала необходимые голоса и была рассмотрена Зеленским в рекордно короткие сроки.

Всё произошло всего за 5 дней, после чего законопроект отправился в Верховную Раду и был принят в первом чтении. Ранее, украинские модели контента для взрослых трижды пытались легализоваться через местный парламент и каждый раз неудачно.

Джозефина Джексон: звезда, которая кормит ВСУ

Настоящая звезда индустрии для взрослых и почти что национальная героиня Украины — 31-летняя Юлия Сенюк, работающая под псевдонимом Джозефина Джексон. В отличие от Дворниковой, в стране о ней известно, кажется, всё.

Юлия Сенюк. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ta.sama.actorka

Девушка родом из небольшого городка Золочев в Львовской области. С 18 лет она активно участвовала в эротических фотосессиях, а в 23 года её выдающиеся таланты уже оценили и в индустрии кино для взрослых. С тех пор она стала одной из самых узнаваемых украинских актрис горячего жанра в мире.

В месяц Сенюк, по её же словам, зарабатывает около 20 тыс. долларов или 900 тыс. гривен, или 1,7 млн рублей. После начала СВО она активно занялась благотворительностью в пользу ВСУ. Кроме прочего, она помогает покалеченным бойцам, лично занимается с ними в рамках реабилитационных программ и достаёт необходимые протезы.

Актриса ежемесячно участвует в денежных сборах, жертвуя якобы до половины своего заработка. Кроме прочего Сенюк проводит благотворительные встречи со своими фанатами, собирая с них деньги.

Самое забавное: героиня Украины в итоге уехала из страны и живёт и работает в Европе: Польше, Венгрии, Португалии, где в последнее время снимается исключительно с девушками. Причина, по словам Сенюк, всё та же — избежать уголовного преследования на Украине за производство контента для взрослых.

В своих интервью она часто говорит, что очень ждёт легализации этой деятельности. Когда это произойдёт, актриса будет платить в украинскую казну около 15 тыс. долларов в год, при условии, что она станет работать как ИП. Впрочем, кажется, это лишь слова — как пишут, недавно она перебралась в Португалию на ПМЖ, и катается там как сыр в масле.

Другие проекты: куда ушли «горячие» донаты

В 2022 году зарабатывать на смеси горячих тем — СВО и обнажёнки — начали ещё две девицы: украинка Анастасия Кучменко и её белорусская подруга Настасья Насько, которая не раз заявляла, что «жизнью и душой давно украинка». У них есть свой «волонтёрский» проект.





Однако, похоже, этот проект был волонтёрским лишь номинально — заработав, участницы разъехались кто куда. Как гласит легенда, изначально подружки просто хотели помочь своему товарищу выехать из прифронтового Харькова, пообещав отправить «горячую фотку» тому, кто предоставит для этого машину. Как писали местные паблики, после предложения автомобиль нашёлся за 5 минут.

Дальше понеслось — видосы стали рождаться по запросам от горячих и платежеспособных фанатов с формулировкой «все средства будут направлены на помощь ВСУ». «Благотворительность» разрослась так, что вскоре в проекте подружек уже работало около 40 «волонтёров», включая мужчин.

Реклама проекта крутилась в СМИ едва ли не всего мира. А финансовым выражением успеха стали убедительные цифры заработков — только за первые три месяца СВО площадка собрала более 700 тыс. долларов. Все ли средства вошли в указанную сумму, и сколько из них в реальности ушло на ВСУ, остаётся только догадываться.

На подобные размышления наводит то, что спустя несколько месяцев после «горячих» сборов и обещаний остановиться тогда, «когда закончится война», следы красавиц в Сети начали теряться. Спустя полгода на Украине писали, что Настасья Насько, которой в момент запуска проекта было 23 года, уехала на ПМЖ в Польшу.

Чем она там занимается, достоверно неизвестно, но её полуобнажённые фото появлялись из Гданьска и Варшавы годом позже в запрещённых в России соцсетях. А вот судьба Кучменко с тех времён вообще нигде не описывалась.

Стоит отметить, что подобных площадок в украинском сегменте контента для взрослых Life.ru насчитал десятки. Среди прочих нашлись даже сугубо мужские коллективы всяких «рокеров», «пиливших горячие видосы» для платежеспособной публики, и обещавших отправлять донаты ВСУ. Решение верхушки власти Украины поставить под собственный контроль эти финансовые потоки было лишь делом времени.

Авторы Евгений Кузнецов