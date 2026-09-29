Папа в Лондоне, а совесть в Киеве: как звезда Gucci из Перми стала «консулом» антироссийского подполья Оглавление От подиума к антироссийской деятельности Тень олигарха: кто за ней стоит Бедная семья и папа в Лондоне ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении бывшей топ-модели из России Ксении Максимовой*, представлявшей такие мировые модные бренды, как Gucci, Valentino и Versace. Чем занимается звезда подиумов на Западе, и при чём тут Ходорковский*? Подиум, Лондон, уголовка: как экс-модель Максимова* помогает ВСУ и прячется в Италии. Коллаж © Life.ru Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ksenia_maximova__, © Wikipedia / Ханин, Александр Михайлович

От подиума к антироссийской деятельности

Как стало известно в понедельник, в отношении бывшей топ-модели Ксении Максимовой* возбудили дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России (участие в деятельности организации, признанной террористической). Живущая на Западе фигурантка внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга и объявлена в международный розыск.

Похоже, подиумы, достаток и красивая насыщенная событиями жизнь звезды модельного бизнеса остались далеко в юности. В этой сфере карьеры обычно заканчиваются довольно скоро — как только годы начинают проявлять себя. Максимовой*, напомним, в этом году уже 40 лет.

После славы привычка жить в достатке остаётся, и многие бывшие королевы подиумов пускаются во все тяжкие. Учитывая, что россиянка уже давно занимала антироссийскую позицию, путь Максимовой* в 2022 году ожидаемо привёл её в лондонскую НКО Russian Democratic Society UK, в которой она заняла должность главы организации.

Фото © Youtube / TV2media

Кроме этого бывшая топ-модель стала так называемым «консулом» «Антивоенного комитета России»** — структуры, которую российский суд ранее признал террористической. А в мае 2026 года стала муниципальным депутатом в лондонском районе Илинг от Партии либеральных демократов. Забавно при этом, что сама Максимова*, по её же собственным словам, недавно перебралась жить в Италию.

Тень олигарха: кто за ней стоит

Стоит подчеркнуть, что Ксения Максимова* — отнюдь не самостоятельная фигура. По данным ФСБ, Russian Democratic Society UK была создана при помощи беглого олигарха Михаила Ходорковского*, который, как утверждается, выступил инициатором и спонсором проекта.

В его практике войны против России это не единичный случай — по аналогичной схеме бывший номинал «Юкоса», лишённый в России статуса и объявленный экстремистом, развернул целую сеть подконтрольных ему антироссийских организаций за рубежом. Например, в США подобных не менее трёх, столько же — в Великобритании. Ещё как минимум одна находится во Франции. О Прибалтике и Восточной Европе в целом даже вспоминать не приходится.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ksenia_maximova__

Интересно, почему именно Ходорковский* выбрал Максимову* на роль главы британского отделения своих контор. Ходят упорные слухи, что сбежавший олигарх и бывшая звезда мировых подиумов не просто деловые партнёры, а близкие партнёры. Косвенно это может подтверждаться и тем, что первого регулярно видят на всех публичных мероприятиях второй, чего не происходит в остальных случаях.

В Великобритании её организация проводит митинги и пикеты у российского посольства в Лондоне, организует сбор денег и оборудования для Украины, которые, по данным ФСБ, Максимова* периодически лично доставляет в Киев. Кроме этого, спецслужба считает, что она согласовывает все свои акции в поддержку Незалежной с сотрудниками британского Форин офиса.

Максимова* также помогла создать Всепартийную парламентскую группу по России и демократии в британском парламенте, и, забавно, месяц назад даже добилась отмены лондонского концерта певицы Инстасамки из-за её предполагаемых связей с «российскими военными».

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ksenia_maximova__

Бедная семья и папа в Лондоне

Ксения Максимова* родилась в 1986 году в Пермском крае и, по её же собственным словам, в очень бедной семье. В школе девочку часто травили сверстники, из-за чего у неё появился комплекс неполноценности — она считала себя «уродливой».

В интервью одному из западных изданий она заявила, что в 16 лет в каком-то московском кафе её заметил скаут — очарованный красотой молодой россиянки, он предложил ей попробовать свои силы за рубежом — и так началась модельная карьера Максимовой*.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ksenia_maximova__

Всего через полгода после этого знакомства она вошла в мировой топ-50 моделей и продержалась в нём около трёх лет. За это время девушка отработала с такими флагманами индустрии, как Chanel, Dolce & Gabbana, Gucci и Versace, и тогда же она перебралась в Лондон, где впоследствии получила британское гражданство. По данным российских спецслужб, сейчас Максимова* имеет сразу два паспорта — России и Великобритании.

При этом Максимова* оговаривается, что к моменту своего взлёта её отец, оказывается, уже жил в Лондоне. Чем там занимался глава «бедного» семейства и какова его роль во взлёте карьеры дочери, остаётся только догадываться. Кстати, мать топ-модели осталась жить в России, и, по словам дочери, дома сейчас её обвиняют в том, что та воспитала «предателя родины».

Политическая активность Максимовой* началась задолго до СВО.

— В 2011-м казалось, что есть какая-то возможность перемен, и я с тремя пересадками летала [из Лондона] на протесты на [проспекте] Сахарова, потом ещё пару раз в 2012-м, — призналась она в одном из своих интервью.

Занятно, что Максимова* замужем, и в браке воспитывает двоих детей.

* Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности. ** Деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории России.

Авторы Евгений Кузнецов