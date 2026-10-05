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Опубликовано 5 октября, 07:46

Над Калужской областью ночью уничтожили 11 украинских БПЛА

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Сразу 11 вражеских беспилотников уничтожили силы ПВО над Калужской областью в течение вечера и ночи. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры, сообщил губернатор Владислав Шапша.

По его словам, воздушные цели были сбиты над территориями Боровского, Жуковского и Малоярославецкого муниципальных округов. После отражения атаки на местах работают оперативные группы.

«Вчера вечером и сегодня ночью силами ПВО уничтожены 11 БПЛА над территориями Боровского, Жуковского и Малоярославецкого муниципальных округов. На местах работают оперативные группы», — написал Шапша в мессенджере «Макс».

Губернатор уточнил, что предварительная информация не указывает на разрушения объектов инфраструктуры. Данные о возможных последствиях атаки продолжают проверять специалисты. Оперативные службы обследуют территории, где были уничтожены беспилотники, и уточняют обстановку.

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Ранее Life.ru писал, что обломки БПЛА упали на частный дом в станице Тамань Краснодарского края. Фрагменты рухнули на территорию домовладения после отражения воздушной атаки, однако информации о пострадавших не поступало. На месте работали оперативные службы, которые проверяли возможные повреждения и другие последствия.

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Юния Ларсон
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