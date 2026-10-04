Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 октября, 23:47

Обломки БПЛА ВСУ упали на частный дом в станице Тамань на Кубани

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Обломки украинских беспилотников упали на частный дом в станице Тамань Темрюкского района Краснодарского края. По предварительным данным, люди не пострадали, сообщил вечером 4 октября оперативный штаб региона.

Фрагменты вражеского БПЛА рухнули на территорию домовладения после отражения воздушной атаки. Информация о повреждениях здания и других последствиях случившегося уточняется.

На месте работают оперативные и специальные службы. Специалисты обследуют территорию и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Данные о пострадавших не поступали. Власти продолжают следить за ситуацией в районе.

За день системы ПВО сбили 280 украинских БПЛА над регионами России
За день системы ПВО сбили 280 украинских БПЛА над регионами России

Ранее Life.ru писал, что в Темрюкском районе Кубани при падении обломков беспилотника пострадали три человека. Фрагменты БПЛА упали на территорию предприятия и вызвали там возгорание. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, а последствия происшествия ликвидировали оперативные и специальные службы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar