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Опубликовано 4 октября, 12:44

Три человека пострадали при падении обломков БПЛА на Кубани

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Три человека пострадали после падения обломков беспилотника на территории предприятия в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Фрагменты БПЛА вызвали возгорание на объекте. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Другие последствия падения обломков уточняются.

«Пострадали три человека, им оказывают необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru сообщал о пожаре на предприятии в Темрюкском районе после падения фрагментов беспилотника. Тогда обошлось без пострадавших, кроме того, обломки БПЛА повредили частный дом и хозяйственную постройку в посёлке Ильич.

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Анастасия Никонорова
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