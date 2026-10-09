Росавиация временно ограничила приём и вылет самолётов в аэропорту Ухты

Аэропорт Ухты в Республике Коми временно прекратил принимать и отправлять самолёты. Об этом сообщила Росавиация в своём официальном канале в мессенджере МАКС.

«Аэропорт Ухта. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в публикации.

Ранее Life.ru сообщал о задержке 243 рейсов в московских аэропортах из-за временных ограничений. Сильнее всего сбои затронули Внуково, где от расписания отстали 113 самолётов. В Шереметьеве задержали 80 рейсов, а в Домодедове — ещё 50. Некоторые лайнеры перенаправили на запасные аэродромы, часть вылетов перенесли на следующий день. Для помощи пассажирам привлекли дополнительный персонал, а работу воздушных гаваней перевели на усиленный режим.