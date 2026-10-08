В аэропортах Москвы задерживаются 243 рейса из-за временных ограничений

Почти 250 авиарейсов задерживаются в столичных аэропортах на фоне введения плана «Ковёр», часть вылетов перенесли на следующий день. О ситуации сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Сильнее всего ограничения сказались на Внукове, где от графика отстают 113 самолётов. В Шереметьеве насчитали 80 задержек, а в Домодедове — ещё 50. Всего изменения затронули 243 рейса, из которых 172 должны прибыть в столицу и 71 отправиться из неё.

Некоторые воздушные суда перенаправили на запасные аэродромы. Для помощи пассажирам привлекли дополнительный персонал, а службы воздушных гаваней перевели на усиленный режим работы. Ситуацию контролируют Минтранс и Росавиация.

Ранее Life.ru сообщал, что 8 октября во Внукове, Домодедове и Жуковском временно ограничили приём и отправку самолётов. В Росавиации объяснили эти меры необходимостью обеспечить безопасность полётов. Позднее стало известно, что восемь направлявшихся в Москву лайнеров ушли на запасные аэродромы. Четыре борта не смогли приземлиться в Домодедове, куда следовали из Волгограда, Каира, Петрозаводска и Благовещенска. Ещё столько же самолётов, летевших из Дубая, Тбилиси, Гюмри и Сабетты, не смогли сесть во Внукове.