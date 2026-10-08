Во Внуково, Домодедово и Жуковском ввели ограничения на полёты

Сразу три аэропорта Московского региона — Внуково, Домодедово и Жуковский — временно прекратили принимать и отправлять самолёты днём 8 октября. Об этом сообщила Росавиация в своём Telegram-канале.

«Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении от 15:24 мск,

В ведомстве объяснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее в Нижнем Новгороде приземлились 14 самолётов, которые направлялись в Москву. Причиной стали временные ограничения в столичном авиаузле. Главным запасным аэродромом для этих бортов выступил аэропорт Чкалов